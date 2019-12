Ventura | Cuccarini e Il Volo | Amadeus fa le prove per Sanremo

Leggi la notizia su dilei

(Di domenica 22 dicembre 2019)è sbarcato in prima serata con il suo game show I Soliti Ignoti, cui è riservata solitamente la fascia preserale: quest’oggi, su Rai1, abbiamo assistito a una puntata speciale con tantissimi ospiti che hanno conquistato il pubblico con la loro travolgente simpatia. L’appuntamento ha concluso la settimana benefica volta a raccogliere fondi per la fondazione Telethon. Il primo evento, esattamente 7 giorni fa, è stata la tradizionale Festa di Natale della Rai che – con Antonella Clerici al timone – ha dato il via ad una lunga maratona televisiva dedicata alla solidarietà. Oggi, la puntata speciale de I Soliti Ignoti che si è prolungata sino a tarda serata ha contribuito alla missione di beneficenza grazie anche alla collaborazione di tante personalità del mondo dello spettacolo. Sono molti i vip che hanno deciso di partecipare al game show, nei panni di ...

