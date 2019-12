Devolver Digital regala ben cinque titoli agli abbonati Twitch Prime di dicembre

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 21 dicembre 2019) Glial servizio Amazonhanno la possibilità di riscattare ogni mese, tramite, un congruo numero di giochi gratis, un servizio per niente dissimile dai ben noti PS Plus e Games With Gold degli amici consolari.Sebbene igratuiti del mese disiano già stati distribuiti, Amazon ha deciso dirvene una nuova manciata, in puro spirito natalizio. I nuoviin totale, sono tutti pregiati indie del noto publishere comprendono perle come Ape Out e Enter the Gungeon.Nello specifico, isono i seguenti:Leggi altro...

