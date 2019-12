Alessandro Borghese confessa | “Ho scoperto di avere un altro figlio | mi piacerebbe

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 21 dicembre 2019)Borghese di recente hadi avere un, non lo ha mai visto ma gliincontrarloBorghese si è lasciato sfuggire importanti rivelazioni sulla sua vita privata in un’intervista concessa al quotidiano Repubblica. Il famoso e amato chef da poco tempo hadi avere unnato nel 2006 di cui non sapeva nulla, adesso che sa della sua esistenza vorrebbe incontrarlo. Queste le sue parole: “Arizona e Alexandra sono le mie due bambine avute con mia moglie. Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po’ ‘sportivo’.”Borghese ha aggiunto: “Da poco hodi avere unnato nel 2006. Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Miincontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno”. Parlando della ...

