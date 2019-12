Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | in Canada sfiorata la rissa in sala a causa di un

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 dicembre 2019): L'diè arrivato nei cinema e in unadi Vancouver si èladi un cellulare acceso.: L'diè arrivato nei cinema canadesi e in unadi Vancouver si èladi un cellulare acceso che ha dato vita a una reazione inaspettata tra i presenti. Un fan della saga, David Boyce, ha condiviso un video ripreso durante la proiezione di Episodio IX a Vancouver che mostra le fasi finali di quanto accaduto. Durante la visione di: L'diuno degli spettatori ha reagito in modo violento e irato quando una persona vicino a lui ha controllato per un attimo il cellulare. L'uomo ha perso ...

