Roma show | 4 gol a Firenze e arrivederci al 2020

(Di sabato 21 dicembre 2019)dellaal Franchi dinel 2° anticipi della 17esima giornata, ultima prima della sosta di Natale. Contro la Fiorentina i giallorossi si impongono in trasferta 1-4 e chiudono il loro 2019 al 4° posto solitario in classifica. I gol, due per tempo, portano le firme di Dzeko e Kolarov nei primi 45, Pellegrini e Zaniolo nella ripresa. Inutile il sigillo per i padroni di casa a nome Badelj dopo il momentaneo 0-2. Unacaparbia a tratti spettacolare quella vittoriosa sul campo della Viola. Unain grado di dominare per larghi tratti di gara ed espugnare uno stadio dove solo una settimana fa la capolista Inter aveva dovuto accontentarsi di un misero punto. Pellegrini ricama, Zaniolo assiste e Dzeko definisce. Calcio champagne per rompere il ghiaccio Il gol del vantaggio porta lo zampino ormai consueto di Lorenzo Pellegrini. Geniale, oltre che spettacolare, ...

