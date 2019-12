Primo sguardo a The Plot Against America | la fantapolitica di Philip Roth nella miniserie

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sono anni d'oro per le produzioni televisive in stile ucronico, quelle cioè in cui la storia segue un percorso alternativo, esplorando cosa sarebbe successo se a un certo punto del passato le cose fossero andate in modo diverso. Nel caso di The– romanzo dipubblicato nel 2004 anche in Italia col titolo di Il Comto Contro l'– il distacco dalla realtà avviene nel 1940, quando l'autore immagina che a vincere le elezioni presidenziali sia il celeberrimo aviatore Charles Lindbergh, qui in veste xenofoba e populista. Proprio dopo la proclamazione il neoinquilino della Casa Bianca stabilisce la neutralità degli Stati Unitiseconda guerra mondiale e la firma di un patto di non aggressione con la Germania di Hitler e il Giappone di Hirohito. Al pari delle altre minoranze gli ebrei iniziano a temere ritorsioni antisemite. La svolta ...

