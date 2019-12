Palpeggia una giovane in strada | 49enne arrestato a Vimercate

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Un uomo di 49 anni è statodai carabinieri dopo avereto una ragazza che camminava sul marciapiede. E’ successo afrazione Oreno in via Asiago. Una26enne, mentre camminava, all’improvviso si sentiva afferrare alla spalle ed una mano che da sopra i jeans le strofinava le parti intime. Alle grida della ragazza, l’uomo autore del gesto, lasciava la presa e scappava a piedi. La ragazza a quel punto si metteva all’inseguimento e contemporaneamente con il cellulare chiamava il 112, il quale inviava prontamente 3 pattuglie dei carabinieri della Compagnia di. su Il Notiziario.

