Mattino | grazie ai ragazzi delle giovanili torna il sorriso a Castel Volturno

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’atmosfera in casa Napoli è più distesa. Lo scrive il, raccontando la visita deidel club, ieri, a. “Non c’è aria di malinconia. Tutti si affollano per un selfie con De Laurentiis junior e poi sul campo con i calciatori. Mertens, che pure ha svolto lavoro in palestra, si affaccia sul campo per dedicarsi ai baby calciatori trasformati in fans”. Una vera e propria iniezione di entusiasmo che alla squadra non può che fare bene a pochi giorni dal Sassuolo. “Ili osservano e a Insigne e soci la cosa non può che far piacere. E allora ecco che scherzano, ridono, si lanciano il pallone, si inseguono”. I calciatori del Napoli sono apparsi sorridenti, e Milik si è anche lasciato andare ad una battuta: «Incontrare i tifosi, soprattutto i più piccoli, è sempre una gioia. E comunque sono più alti di Mertens e ...

