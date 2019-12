«La scuola è laica, niente messa di Natale»: bufera sulla preside di un istituto di Agrigento (Di venerdì 20 dicembre 2019) niente messa di Natale in «segno di rispetto per le minoranze» presenti all’interno dell’istituto comprensivo di Agrigento-Centro. A deciderlo è la preside, Anna Gangarossa, che nel tentativo di proporre una soluzione più inclusiva per le celebrazioni natalizie dell’istituto ha organizzato manifestazioni alternative alla tradizionale messa natalizia in chiesa. «Secondo la legge la scuola è laica – prosegue Gangarossa in un’intervista a La Sicilia – e iniziative di questo tipo vanno proposte in orario extracurriculare. La prossima volta, dunque, le celebrazioni religiose saranno organizzate il sabato mattina». Ma la decisione della preside ha fatto storcere il naso a molti genitori, arrivando sino alle sale del consiglio comunale, dove la capogruppo della Lega locale, Nuccia Palermo, ha definito la scelta una forma di «censura e di sottomissione». «Un ...

