«Jumanji | The Next Level» | quando esce | cast | trama

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan sono tornati, alle prese con la nuova avventura di- The. Dopo il successo del primo film, a sua volta sequel della pellicola originale del '95, il gruppo di giocatori-avatar di The Rock e compagni questa volta deve vedersela ancora una volta con un nuovo livello, più impegnativo che mai, del videogioco più avventuroso del mondo. A complicare ulteriormente, infatti, sono tanti dettagli, tra cui le new entry Danny De Vito e Danny Glover, e l'esplorazione di tanti paesaggi estremi. «: The», l'uscita italiana Distribuito il 13 dicembre negli Stati Uniti, il film approda nei cinema italiani il giorno di Natale (25 dicembre), distribuito da Warner Bros. «: The», laDopo gli eventi del primo film Benvenuti nella giungla, Spencer ...

