Gemma si dispera con Tina: “Juan Luis se n’è andato”. A letto insieme, lui si era addormentato (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nella puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne, venerdì 20 dicembre 2019, la storia tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani è completamente naufragata. Dopo una lite in studio tra i due, nella quale lei accusa il cavaliere napoletano di avere un atteggiamento incomprensibile nei suoi confronti, mostrando di non essere minimamente interessato a lei, Gemma si rifugia dietro le quinte e scoppia in un pianto disperato. A consolarla sarà la sua acerrima nemica: Tina Cipollari. Lo scontro tra Gemma e Juan Luis Una puntata davvero memorabile quella in cui assistiamo ad un faccia a faccia piuttosto duro tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani. Dopo essere stato aggredito da Gianni Sperti che gli ha contestato un comportamento ambiguo, considerando che nella notte passata insieme lui si è addormentato, incitando Gemma a lasciarlo andare perché è evidente che lui non nutre alcuno interesse ...

Leggi la notizia su forzazzurri

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gemma dispera