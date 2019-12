Alfonso Signorini a Natale con Opera on Ice, dopo le feste con il GF Vip (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nel giorno di Natale, il 25 dicembre a partire dalle ore 16.20, Alfonso Signorini terrà compagnia al pubblico italiano con Opera on Ice, la prima mondiale del più atteso spettacolo su ghiaccio. La sede che ospiterà lo show di pattinatori e cantanti lirici è il Foro Italico di Roma, “il tempio dello sport”. Opera on Ice, il connubio tra pattinaggio e lirica Il contrasto tra il freddo del ghiaccio e il calore della musica, la leggiadria dei pattinatori e la potenza della lirica, questa la miscela ideale della nona edizione dell’evento, uno spettacolo suggestivo che prevede l’esibizione di pattinatori su ghiaccio che danzano sulle note della musica lirica. Nel pomeriggio di Natale le famiglie italiane potranno riunirsi davanti al televisore in compagnia di Alfonso Signorini per farsi travolgere dal fascino di questo spettacolo. Si esibiranno grandi nomi del pattinaggio su ...

