Al Bano riparla della madre morta e racconta un macabro retroscena (Di venerdì 20 dicembre 2019) Al Bano Carrisi sulla madre Jolanda scomparsa: “Mi diceva che sarebbe morta” A distanza di poco più di una settimana dalla morte della mamma di Al Bano Carrisi, il cantante ha scritto una lunga lettera pubblicata sul noto settimanale Gente. L’ex marito di Romina Power ed ex compagno di Loredana Lecciso ha fatto emergere tutto il suo dolore per il vuoto che sente da quando Jolanda Ottino l’ha lasciato. Nella missiva, Al Bano Carrisi ha svelato un retroscena. Quando andavano insieme al cimitero per dire una orazione sulla tomba del padre, la madre diceva al marito: “Tra poco arrivo”. Adesso la immagina in Paradiso che tiene la mano all’uomo della sua vita. “Devo sorridere, non devo piangere. Ho avuto la fortuna di averti come madre. Sei stato il mio faro di onestà, semplicità, umiltà, ora sei la mia stella”. Con queste parole toccanti ...

Leggi la notizia su lanostratv

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bano riparla