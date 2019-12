Agrigento | preside annulla messa per rispettare le minoranze Salvini invia un presepe

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) In seguito alle polemiche che si sono scatenate in un istituto comprensivo di, dove laha sostituito ladi Natale con attività alternative,hato un: "La mia solidarietà a tutti i bimbi, agli insegnanti e ai genitori a cui viene negato il bello del Natale, nel nome di un inaccettabile sottomissione culturale e valoriale".

