Venezia | easyJet | passeggeri e rotte in crescita e nel 2020 promozione territorio

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019), 19 dic. (Adnkronos) -, compagnia aerea leader in Europa, ha scelto, sua seconda base in Italia, per tracciare il bilancio del 2019 e anticipare i piani di espansione per ilin Veneto e in tutto il paese, in occasione di una conferenza stampa alla presenza di Lorenzo Lag

veneziatoday : Più di 3 milioni e mezzo di passeggeri hanno volato da e per Venezia con easyJet nel 2019 -