Un brav’uomo truffato (Di giovedì 19 dicembre 2019) È un peccato, ma alcune persone approfittano della buona volontà e della solidarietà di altri. Alberto Vale Avitia, noto come “Don Beto”, 61 anni, vive un’esperienza drammatica da quando si è offerto di aiutare un collega. Don Beto lavora come operaio edile a Loreto, in Messico, Fernando Escobar, un paramedico che lavorava con lui, gli ha detto che aveva bisogno di aiuto. Gli chiese di andare in banca per chiedere crediti bancari, sostenendo che avrebbe restituito i soldi in seguito. Il nobile andò all’agenzia bancaria e chiese un prestito bancario, consegnò i soldi al suo partner, ma questo scomparve anche prendendo la sua carta di credito. Il truffatore ha usato parte del denaro per acquistare un telefono cellulare e ha lasciato Don Beto con un debito che non può pagare e l’angoscia di avere un lavoro temporaneo. Quando Don Beto notò la situazione, si ...

