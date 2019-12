Ricostruito il cuore a una bimba di 21 mesi | intervento record al Gaslini

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019)all’ospedale pediatricodi Genova:a unadi 21, affetta da una gravissima malformazione che altri nosocomi avevano ritenuto non correggibile. Un successo arrivato dopo una lunga odissea e il rifiuto per un doppio trapianto-polmoni. La piccola è stata dimessa, fanno sapere dalla struttura genovese, “con la prospettiva di una vita normale“.a unadi 21Aldi Genova, una bambina di 21è stata sottoposta a un delicatissimoper la correzione di una grave malformazione cardiaca, giudicata incorreggibile da altri ospedali. Ildellaè statoe oggi ha davanti a sé la prospettiva di un futuro normale, come precisato dal nosocomio ligure in una nota su Facebook. La piccola, la cui cardiopatia presente dalla nascita era stata ritenuta non ...

