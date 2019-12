New Amsterdam 2 slitta a gennaio e spunta una nuova data ufficiale | sarà la volta buona

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Canale5 continua a lanciare New2 ormai da oltre un mese e se in un primo tempo si era parlato del ritorno del medical drama proprio in questo periodo natalizio in cui la televisione è off, sembra proprio che tutto sia cambiato in corsa. La rete ammiraglia di casa Mediaset non riesce più arla quando si tratta di fiction per via di una programmazione che per troppi anni si è fossilizzata su Gabriel Garko e dintorni e sulla televisione urlata di Barbara d'Urso e dei reality.Forse Canale 5 dovrà rinunciare alla corsa all'oro che le serie tv stanno rappresentando adesso in tutto il mondo? Per il momento non possiamo che dire di sì e questo potrebbe spiegare la voglia di andare sul "sicuro" portando a casa ascolti discreti investendo poco e quindi, farre New2 a. In un primo momento si era parlato di una messa in onda a partire da metà dicembre, ...

