Nave Gregoretti | Morra | “Sì al processo per Salvini | non si dovrebbe votare su Rousseau

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Secondo me dovremmo prendere atto che ogni tanto si sbaglia ma si può anche imparare dagli errori fatti. Secondo me sulla piattaformané si dovevaall’epoca del ‘caso Diciotti’ né siadesso sul ‘caso’ perché noi per il nostro statuto e per i nostri valori non dovremmo guardare in faccia a chicchessia. Ci si difende eventualmente nei tribunali e nei processi”. Così Nicolapresidente della Commissione Antimafia e senatore M5s, intercettato nei pressi del Senato, motiva il suo sì alper Matteo. “Diciotti? In quell’occasione abbiamo sbagliato”, ha concluso il senatore. L'articolo: “Sì alper, non sisu. Diciotti? In quell’occasione abbiamo sbagliato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

