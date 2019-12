Lotta | Zelimkhan Khadjiev positivo a un controllo antidoping Il francese era stato

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Una notizia importante scuote lo sport. Secondo Le Parisien, iltore transalpino, bronzo negli ultimi Mondiali a Nur-Sultan (Kazakistan) nei -74 kg, ètrovatoad unche si è svolto proprio nel corso della rassegna iridata. Come riporta la testata, la federazione d’Oltralpe è stata informata dell’esito delil 13 dicembre e ha scelto di non rilasciare dichiarazioni in attesa della controanalisi. Nato in Cecenia, campione del mondo junior nel 2014,è uno dei rivali più temibili del nostro Frank Chamizo, argento negli ultimi Mondiali vinti dal russo Zaurbek Sidakov. Iltore aveva rappresentato la Francia nelle Olimpiadi di Rio del 2016 ed era l’unico della selezione transalpina ad aver ottenuto il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo ...

