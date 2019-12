LIVE Biathlon | Sprint Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | Doll in testa | sbagliano francesi

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)LEBORNARDCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53: Lapshin perde tantissimo nel finale ed è fuori dai primi dieci. Johannes Boe all’ultimo rilevamento ha 15″ di ritardo da, podio a rischio? 14.52: Lapshin sesto, Loginov settimo senza errori dopo il secondo poligono. Posizione di Windisch a rischio 14.51: Buona gara di Fillon Maillet che a metà gara, senza errori, è a 10″ da, nono 14.50: Bormolini con un errore è 22mo al primo poligono 14.49: Ancora un errore per un Johannes Boe sprecone che comunque è un fulmine sugli sci e può ancora giocarsi qualcosa di importante. E’ quarto a 17″ da14.48: E’ quarto Windisch, pur perdendo qualcosa nel finale. L’azzurro chiude a 28″ da14.47: Windisch sempre quarto all’ultimo rilevamento cronometrico 14.46:limita i ...

