LIVE Biathlon | Sprint Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | Boe sfida lo squadrone francese

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)LEBORNARDCLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist dellamaschile – La presentazione della tappa al maschile Buongiorno e benvenuti allatestuale della 10 kmmaschile della Coppa del Mondo diin programma sulla pista di Annecy-Le, in Francia: oggi, giovedì 19 dicembre, alle ore 14.15 in gara per l’Italia ci saranno Lukas Hofer con il 4, Dominik Windisch con il 18 e Thomas, Bormolini con il 43. Nella gara che apre la tappa transalpina di Coppa tanti nomi importanti hanno scelto di partire nel primo gruppo, ma comunque il norvegese Johannes Boe, proprietario del pettorale giallo e rosso partirà col 34, mentre i rivali francesi più accreditati partiranno prima di lui, su tutti Martin Fourcade, cui è toccato il numero 9. OA Sport vi propone ladella 10 km ...

Annecy_Live : RT @zazoomblog: LIVE Biathlon Sprint Annecy-Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA: Boe sfida lo squadrone francese Lukas Hofer insegue il podio… - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint Annecy-Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA: Boe sfida lo squadrone francese Lukas Hofer insegue i… - zazoomnews : LIVE Biathlon Staffetta maschile Hochfilzen 2019 in DIRETTA: Johannes Boe beffa Doll in volata per l’Italia un buon… -