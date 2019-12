Incidente Eraclea | 35enne ucciso dal suo soccorritore

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tragedia durante le prime ore del mattino, giovedì 19 Dicembre 2019. La vicenda è accaduta a, comune in provincia di Venezia. Un automobilista è stato travolto eda un camion, il cui conducente si era fermato a soccorrere l’uomo vittima di un precedente. Il fatto è successo alle 4.45 in via Fausta. La persona che ha perso la vita è unresidente nel paese. In base ad una prima ricostruzione, l’uomo a bordo della Fiat Punto (la vittima della tragedia), per motivi ancora tutti da accertare, era finito fuori strada schiantandosi contro un albero. Nonostante l’impatto, era comunque riuscito a venire fuori dal veicolo. L’autista del mezzo dell’igiene ambientale, accortosi di quanto successo, si era fermato per sincerarsi delle condizioni dell’uomo, dare l’allarme e prestare i primi soccorsi. Quando è ripartito però ha ...

