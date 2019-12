GQ Club | chi vuol essere nostro ospite?

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Prendete nota: GQNel 2020 GQ sarà fortemente impegnato nel realizzare una forte idea di proximity con la comunità dei suoi lettori. Ilbrand è in crescita. I nostri contenuti - print, digital e social - raggiungono ogni mese 3 milioni di contatti. È arrivato il momento di portare ilbrand sul territorio in maniera più continuativa e coerente con l’idea editoriale. Quindi lanceremo, a partire dal 10 gennaio, con il grande evento di premiazione dei 30 Best Dressed Men italiani scelti da GQ, un nuovo logo e un nuovo format: GQ. Che significa appuntamenti selezionati per permettere a chi condivide le passioni maschili di GQ di vivere esperienze speciali. I GQnon saranno tutti uguali. Ci dedicheremo allo sport, all’orologeria, alla conoscenza del guardaroba maschile, all’arte e alla cultura. Alcuni avranno ...

GD44846096 : RT @ZairaVantelli: Questa sera Sexy Trombolata ......... al @FantasyPrivate Club di Ercolano ..... chi mi segue? - martinaregazzoo : RT @CTonazzi: se volete facciamo un club notturno per chi soffre d’insonnia così almeno piangiamo tutti assieme - cate_valentini : RT @CTonazzi: se volete facciamo un club notturno per chi soffre d’insonnia così almeno piangiamo tutti assieme -