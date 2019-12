Alleati per la smart home | Google | Amazone e Apple verso uno standard

Leggi la notizia su repubblica

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Siri, Alexa eAssistant dialogheranno. I big della Silicon Valley uniscono le forze per semplificare la vita ai consumatori. "Serve sistema di connettività aperto per la casa intelligente"

