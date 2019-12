Sparatoria in una tabaccheria di Varese | ferito un 23enne

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Paura a Olgiate Olona (provincia di), dove alle 18:30 di mercoledì 18 dicembre 2019 si è verificata unanelladi via Piave. Uno o più rapinatori sarebbero entrati nel locale per compiere una rapina, a seguito della quale sono esplosi alcuni colpi di pistola.in unaSecondo le prime informazioni, uno di loro ha fatto ingresso nellae si è fatto consegnare l’incasso della giornata. Una volta ottenutolo, è quindi recato verso l’uscita. Il figlio del titolare della, un ragazzo di 22 anni che in quel momento era dietro al bancone, lo ha però rincorso per cercare di riprendere possesso dei contanti guadagnati nella giornata. A quel punto, stando a quanto emerso, il rapinatore avrebbe sparato due colpi verso la vetrina del negozio per intimorire il ragazzo e darsi alla fuga. E’ stato durante la ...

