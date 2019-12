SHAMELESS - Recensione 10x06: Adios Gringos (Di mercoledì 18 dicembre 2019) I Gallagher non dimenticano chi sono!Commentate l'episodio con noi!Attenzione: Spoiler!Vittorie e sconfitte in questo nuovo episodio di SHAMELESS.Frank si lecca le ferite dopo aver subito una truffa da pivello e aver detto addio al nipotino che già amava. "Negli affari non c'è spazio per i sentimenti", dice istruendo Liam sul "metodo Gallagher", ma, poco dopo, è lui stesso a dimenticare queste parole e a riconsiderare tutto il piano per far soldi. Che avesse un cuore lo sapevamo già. Liam, dal canto suo, si dimostra sveglio e capace di apprendere subito i rudimenti forniti dal padre, tanto da rimproverare Frank quando lo vede fare marcia indietro."Sei un Gallagher!". La ricerca delle radici afroamericane è ufficialmente abbandonata.Carl mette in pratica quanto ha appreso nell'Esercito in fatto di strategia e aiuta la famiglia di Anne a sconfiggere i prepotenti messicani arrivati ...

