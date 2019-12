Salvini indagato | Di Maio | “Voteremo per l’autorizzazione a procedere”

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il M5S ha fatto sapere tramite le parole del suo leader come si comporterà in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteoinviata dal Tribunale dei Ministri di Catania al Senato. L’ex ministro è di nuovo accusato di sequestro di persona per aver trattenuto sulla nave Gregoretti 131 migranti per diversi giorni. M5S voterà autorizzazione a procedere Gli ex alleati della Lega voteranno favorevolmente affinché la magistratura possa procedere con le sue indagini. Luigi Diha spiegato che la decisione è stata presa perché a suo direavrebbe tenuto bloccata una nave nonostante gli altri paesi europei si fossero resi disponibili per la redistribuzione dei migranti che vi erano a bordo. “Qui non si tratta di fare o no un favore a qualcuno”, ha spiegato, chiarendo che si voterà sull’anteposizione dell’interesse pubblico al blocco di una nave. ...

