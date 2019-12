Parigi,pensioni.Scioperi anche a Natale

Il comitato intersindacale, composto da Cgt, Force Ouvriere, Fsu e Solidaires, ha annunciato che senza il ritiro della riforma dellele agitazioni sociali in Francia proseguiranno con "azioni locali dal 19 dicembre e fino a fine mese",incluso il giorno di. In una nota congiunta, i quattro sindacati aggiungono inoltre che "senza una risposta del governo nelle prossime ore", decideranno "azioni da intraprendere""oltre il mese di dicembre". Al momento non sono previste altre manifestazioni nazionali.(Di mercoledì 18 dicembre 2019)