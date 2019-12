Omicidio Gloria Rosboch | condanna definitiva a 30 anni per Gabriele Defilippi Al suo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)e Roberto Obert sono colpevoli dell’di. È quanto ha deciso la Cassazione accogliendo la richiesta del procuratore generale Pina Casella, che aveva chiesto la conferma delle condanne di appello a 30pere a 18e nove mesi per Obert, suo amico.era un’insegnante di 49. Viveva nel piccolo comune di Castellamonte, nel Canavese, da dove scomparve il 13 gennaio 2016. Venne ritrovata cadavere un mese dopo, il 19 febbraio, in una discarica abbandonata nei boschi di Rivara. L’autopsia rilevò che era stata strangolata. Stando a quanto accertato nel processo,– ex allievo della vittima – le aveva promesso di rifarsi una vita insieme in Francia ma in realtà, nel tempo, le aveva portato via 187mila euro di risparmi. La donna chiese i soldi indietro e alla fine nel 2015 presentò una ...

