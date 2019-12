Matteo Salvini indagato per la Gregoretti

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)si sfoga in merito all’inchiesta che lo vede iscritto nel registro degli indagati per la vicenda della navedella Marina militare: "Un'inchiesta vergognosa. Quanto costa agli italiani questa caccia alla streghe?perché ho difeso la sicurezza, i confini e la dignità del mio Paese. Incredibile". Caso Diciotti, il Senato nega l'autorizzazione a procedere controIl senatore Maurizio Gasparri ha comunicato che il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere Secondo il Tribunale dei ministri di Catania l’allora capo del Viminale: "Ha abusato dei suoi poteri privando della libertà personale 131 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera, il 27 luglio 2019". Una vicenda del tutto analoga a quella della Diciotti, altra nave della Marina militare ...

