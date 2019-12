I sette secondi che hanno cambiato la vita di Cassano ma anche la mia | per colpa sua

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Premessa: questo post risente di uno dei più abusati vizi del giornalista moderno, l’uso personalistico del mezzo. Scrivere di qualcosa per parlare di se stessi. Chiedo scusa, ma almeno lo sapete fin da subito, così potete ere di leggerlo. Perché lo scrivo? Semplice: è l’ultima occasione utile. Ho provato a farlo almeno tre volte: ritiro di, ritorno di, ritiro definitivo di. Niente, non ci sono riuscito. Questione di rigore: non si parla degli affari personali. Fatti, non opinioni. Queste righe, tuttavia, sono il racconto intimo di un amore calcistico. Se le leggerete sappiate che la(non il merito) è di un collega: “Hai una bella storia, ma come fai a non scriverla”. Eccola, ma già mi sono pentito di averla resa nota. “Dai, alla fine un pareggio con l’Inter non è male. Ha segnato Hugo, Tonino ha giocato bene, resta ...

