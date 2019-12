Gol Ronaldo Sampdoria Juventus | grandissimo gol di CR7 -VIDEO

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) GOL– Ladi Maurizio Sarri continua il suo testa a testa con l’Inter in vetta alla classifica di Serie A e sfida in trasferta ladi Claudio Ranieri nell’anticipo della 17ª giornata di campionato, deciso per l’impegno dei bianconeri nella Supercoppa Italiana, che si disputerà in Arabia Saudita domenica 22 dicembre. Sarri conferma il tridente dei sogni. Dybala-Higuain-anche a Marassi. Tra i pali ancora Buffon: Szczesny non è stato convocato. De Ligt ancora in panchina lascia il posto a un ottimo Demiral insieme al solito Bonucci. Sugli esterni Danilo e Alex Sandro. A centrocampo Pjanic in mezzo con Rabiot e Matuidi a completare il trio alle spalle del tridente pesante. Panchina solo per Emre Can, Ramsey e Douglas Costa.formazioni Ecco le formazioni ufficiali del match. Leggi anche:streaming: ...

UEFAcom_it : ???? Cristiano #Ronaldo volerà a Lione agli ottavi di #UCL con la #Juventus... ?? Dove a #EURO2016 segnò questo gol s… - forumJuventus : Tre gol di fila, riecco l’insaziabile Ronaldo. Si conferma pure il feeling con Dybala: così si esalta nell’attacco… - forumJuventus : Dybala, Ronaldo e Higuain insieme? In 97 minuti hanno segnato 5 gol! Sarri riflette. E i tifosi sognano il trio bia… -