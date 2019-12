Fassina | per riscaldamento case popolari approviamo emendamento

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – “Anche quest’anno, siamo di fronte a una proposta di Bilancio inerziale, prigioniera dell’insostenibile piano di rientro che la Giunta Raggi ha ereditato. Ma le responsabilita’ non stanno nelle giunte precedenti. Sono di una Giunta che ha rimosso il problema per inconsapevolezza o incapacita’. Cosi, l’ultimo bilancio per un’intera annualita’ di consiliatura continua a essere ordinario, a fronte di problemi straordinari e drammatici della citta’, tanto sul versante delle infrastrutture, quanto sul versante sociale.” “Data l’impossibilita’ di modificare gli assi del Bilancio per il 2020, proponiamo alla maggioranza e alla Giunta un solo: aumentiamo le misere risorse previste per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica del Campidoglio. In ...

