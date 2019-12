Sky | tra i calciatori grande attesa per il discorso che farà stasera De Laurentiis

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Secondo quanto riportato da Sky, a Castel Volturno, oggi pomeriggio, il Napoli si è allenato intensamente, alla maniera di Gattuso. Lo riferisce Fancesco Modugno. “Allenamento molto robusto questo pomeriggio, come piace a Gattuso ed anche alla squadra. C’è bisogno di questo”. Questa sera è prevista la cena per gli auguri di Natale. L’appuntamento è alle 19.30. L’inviato di Sky continua: “Dovrebbero essere tanti, 125 invitati se dovessero essere confermati, comprese le signore dei giocatori. La famiglia Napoli al completo e solitamente la scena la tiene Aurelio Decol suoche è sempre particolarmente significativo. Ancora di più in questa fase delicata”. L'articolo Sky: tra iper ilcheDeilNapolista.

