Sin Bussi, dall'ARTA dati shock per le discariche 2A e 2B e per le aree circostanti. (Di martedì 17 dicembre 2019) Pescara - L'Agenzia sulle Misure di Prevenzione nel biennio 2018-2019 sulle acque sotterranee: "non risultano essere state eseguite". Forum H2O: i cancerogeni si diffondono, dove sta la Procura di Pescara? Sabato 21 e domenica 22 in oltre 20 SIN italiani, da Taranto a Gela, da Livorno a Valle del Sacco, protesta delle Magliette Bianche. In Abruzzo visita e flash mob a Piano d'Orta il 21 mattina contro i ritardi del Ministero dell'Ambiente. L'inquinamento in falda è drammatico e nel 2018-2019 le misure di prevenzione non sono state attive: così l'ARTA in una nota del 4 dicembre scorso chiarisce la situazione delle aree delle cosiddette discariche 2A e 2B e di quelle immediatamente circostanti del sito nazionale di bonifiche di Bussi. Ricordiamo che la Provincia di Pescara a giugno 2018 ha individuato in Edison il soggetto responsabile delle ...

