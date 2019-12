Sergio Vessicchio attacca Barbara d’Urso a Live | “Ti faccio nera” | la conduttrice

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019)controd’Urso: “Fai tv becera”, lei: “Salutame a soreta” Violento scontro in diretta su Canale 5 nella puntata di ieri, 16 dicembre 2019, diNon è la d’Urso. In collegamento con lo studio did’Urso c’era, giornalista professionista radiato dall’Ordine a seguito di una sua telecronaca sessista contro la guardalinee Annalisa Moccia. L’uomo, visibilmente infastidito, ha mostrato inizialmente la querela contro l’Ordine dei Giornalisti, che a suo dire avrebbe abusato del proprio potere verso una semplice opinione. Dopodiché ha iniziato a inveire contro tutti gli ospiti presenti nel talk di Canale 5, a cominciare da Gianpiero Mughini e Alba Parietti: “Mi fanno schifo! Ma a ste due marchette della televisione cosa bisogna far pagare? Mughini è una vergogna, ...

