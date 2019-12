Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019)non resiste e in un post pubblicato sul suo profilo Twitter dà unalezione alle. Scrive il direttore di Porta a Porta: "Mi telefona Caravaggio. 'Senti, io sono uno sconsacrato. Ma sentire lecantarequi a Sansignifica chepropriola bro

EttoreTreglia : RT @Isabell56795680: Sardine, Bruno Vespa attacca: 'Bella Ciao in San Luigi? Hanno perso la brocca' - ricatti88 : RT @Libero_official: #BrunoVespa, la lezione alle #Sardine che hanno cantato #BellaCiao in chiesa - manu_etoile : RT @Libero_official: #BrunoVespa, la lezione alle #Sardine che hanno cantato #BellaCiao in chiesa -