Prete pedofilo si uccide in Argentina | ritenuto colpevole di 5 abusi

(Di martedì 17 dicembre 2019) La Chiesa è stata “sorpresa in flagrante adulterio”, ha dichiarato Papa Francesco. Degli istinti perversi e meschini sporcano la purezza ecclesiastica. Le vittime sono in aumento. Accusato di 5 casi di, unsiin. Il parroco per 14 anni è stato cappellano del servizio penitenziario di Buenos Aires.siSi è ucciso dopo aver ricevuto la notizia che sarebbe stato presto trasferito in carcere. Don Eduardo Lorenzo, 59 anni, si è ucciso con un colpo alla tempia. È successo a Plata, circa 60 km da Buenos Aires. Victor Manuel Fernández, arcivescovo de la Plata, ha dichiarato ai suoi fedeli: “Cari fratelli e sorelle della comunità arcidiocesana, prima della morte di nostro fratello Eduardo Lorenzo, che si è tolto la vita dopo lunghi mesi di enormi tensioni e sofferenze, possiamo solo unirci alla preghiera per lui affinché il Dio ...

