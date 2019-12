Per Desideri All’Asta gli oggetti di Laura Pausini | Biagio Antonacci | Vasco Rossi e

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Anche quest'anno è in corsoAll'Asta, la serie di aste benefiche che consentono ai fan di realizzare piccoli "" contribuendo a cause benefiche. Quest'anno il progetto benefico sostiene le Case del Cuore della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT Milano Con l'avvicinarsi del Natale riparte la serie di aste che vedono partecipare gli artisti italiani più seguiti del momento; hanno ceduto incontri eda mettere a disposizione dei fan attraverso aste benefiche attive su ebay alle quali è già possibile partecipare. Nella serie di aste attualmente attiva c'è il cofanetto deluxeNonStop Live numerato autografato da, una chitarra con firma e dedica di, gli occhiali da sole indossati da Tommaso Paradiso nel suo ultimo tour e un meet&greet con Gazzelle in occasione del concerto del 18 gennaio a Milano. Questi ...

