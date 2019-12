Nonno abusa del nipote di 6 anni: indagano i Carabinieri (Di martedì 17 dicembre 2019) Brutta vicenda nel salernitano dove un Nonno di 70 anni è accusato di abusi nei confronti del nipote minorenne. L’uomo, infatti, rischia il processo per aver abusato del nipotino il quale, all’epoca dei fatti, aveva sei anni. Il Nonno avrebbe approfittato del nipote quando lo accudiva, mentre i genitori del piccolo erano al lavoro. Ma al posto di godere dell’amore e della protezione del Nonno, la vita del bambino si era trasformata in un vero e proprio inferno. Nonno abusa del nipote di 6 anni I terribili fatti risalgono a due anni fa, nel 2017. Le prime avvisaglie emersero quando il bambino frequentava la prima elementare di una scuola di Salerno, in Campania. I gesti di autolesionismo e la simulazione in classe di atti sessuali fecero scattare l’allarme. Gli insegnanti comunicarono il comportamente del bimbo ai genitori, i quali contattarono le autorità competenti. Le ...

Leggi la notizia su notizie

Altre notizie : Nonno abusa del ...