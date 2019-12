Non funziona Gboard in queste ore | l’applicazione si è bloccata in modo anomalo

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Noninore, visto che l'applicazione si èinsecondo quanto riportato da diversi utenti tra ieri ed oggi 17 dicembre. Vi abbiamo parlato di questa tastiera in passato soprattutto in ottica WhatsApp, come potrete notare attraverso un nostro report di inizio 2019, ma questo martedì occorre affrontare il tema sotto un altro punto di vista, alla luce di svariate segnalazioni che si stanno susseguendo in Italia e nel resto d'Europa. Noninore, cosa fare oggi 17 dicembre Quando non, cosa possono fare gli utenti? In realtà l'auspicio è che ci sia un intervento diretto da parte degli sviluppatori. Del resto, quando ci si imbatte nel messaggio "l'applicazione si èin" non ci sono molte opzioni in programma. Alcune guide lanciate in rete da esperti del settore in passato consigliano ...

matteosalvinimi : #Salvini: Sediamoci tutti attorno ad un tavolo, destra e sinistra, troviamo un accordo sulle cinque priorità del Pa… - matteosalvinimi : Se crollano viadotti, se falliscono le banche, se chiudono le aziende evidentemente c’è qualcosa che non funziona a… - renatobrunetta : In Veneto, ma non solo, sono tutti super arrabbiati per i due pesi e due misure adottati dal Governo. Per la… -