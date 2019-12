Maria De Filippi | Costanzo svela | “E’ stata la prima a farmi…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 17 dicembre 2019)De, parla Maurizio: “E’laa farmi andare in vacanza” E’ una delle storie d’amore più belle della televisione, quella traDee Maurizio. Non solo laha sempre ammesso che senza il secondo non avrebbe mai fatto il mestiere che le riesce così bene, ma il secondo ha dichiarato più volte che spera di morire con lei accanto, mano nella mano. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv (in edicola da oggi) il conduttore del MaurizioShow ha fatto una confessione proprio sulla moglie: “laa portarmi in vacanza. Ad agosto andiamo insieme all’Argentario. Il resto dell’anno, invece, lo passo a Roma”. Mauriziopasserà le vacanze natalizie, oltre a Capodanno, conDee tutta la sua famiglia al completo. Maurizio ...

chetempochefa : PARANORMALE: Maria De FIlippi è apparsa alla Madonna e la Madonna le ha detto 'MARIA CHIUDI LA BUSTA'… - AniStreep5 : RT @AniStreep5: Il messaggio vocale di whatsapp di Sabrina Ferilli a Maria de Filippi 'Tanti auguri a te ... Tanti auguri oh Mary merry C… - zazoomblog : Mara Venier contro Maria De Filippi: lo sgarro fa infuriare la Queen - #Venier #contro #Maria #Filippi: -