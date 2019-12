Labico Roma | tre persone sono state trovate morte in casa

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tragedia a, alle porte di, dove tredi origine straniera, presumibilmente madre, padre e figlia di pochi mesi,trovatiin un appartamento di via Guglielmo Fioramonti 25. A intervenire per primi sul posto, intorno alle 12, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palestrina, che hanno prima individuato i corpi privi di vita di mamma e figlia e, poi, quello di una terza persona, presumibilmente compagno e papà della piccola. Sul posto è stato inviato il mezzo di soccorso di primo intervento dei pompieri per i rilevamenti del caso. Al momento non si hanno notizie sulle cause della tragedia sulla quale indagano i Carabinieri. LEGGI ANCHE: Daniele Bossari ha pensato al suicidio. Sul posto è stato inviato il Crrc, il carro rilevamento radioattivo chimico, che si usa per gli interventi di soccorso in caso di pericoli da sostanze chimiche pericolose o ...

