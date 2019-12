In Germania 600 poliziotti in più per combattere l’estrema destra

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma, 17 dic. (askanews) – Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha annunciato la creazione di 600 posti di lavoro presso l’Ufficio federale della polizia criminale (Bundeskriminalamt) e l’Ufficio per tutelare la Costituzione. Obiettivo? Contrastare con più forza gli estremismi e il terrorismo di estremain. “Vogliamo intensificare la nostra lotta contro l’estremismo die il terrorismo di, senza trascurare i nostri sforzi in altri settori”, ha detto il ministro. “L’Ufficio federale della polizia criminale riceverà 300 posti addizionali specifici per la lotta contro l’estremismo die l’Ufficio federale per la tutela della Costituzione ne riceverà altri 300”.

