Huawei P40 si ricaricherà completamente in mezzora

(Di martedì 17 dicembre 2019) (Foto:P40 sarà il nuovo top di gamma che il colosso cinese presenterà verosimilmente la prossima primavera assieme al fratello maggioreP40 Pro. Prenderà come base quella del fortunato precedente P30 (in foto) migliorandone hardware e funzionalità (la fotocamera, su tutte) e ci sono buone probabilità che a bordo ci sarà Android con tutti i servizi di Google inclusi. L’ultima indiscrezione riguarda un componente sempre molto importante per gli smartphone come la batteria. Secondo quanto diffuso sui social cinesi sarà supportata la ricarica veloce a ben 65 watt che potrebbe fare il pieno da 0 a 100% in appenafacendo una bella concorrenza alla premiata tecnologia supervooc di Oppo. Per un rapido paragone, la ricarica a 50 watt richiede 45 minuti mentre tra il 2020 e il 2021 si dovrebbero vedere le prime tecnologie addirittura a 100 watt, probabilmente ...

