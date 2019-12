Gessica Notaro | il primo messaggio dopo l’operazione “Ecco come è andato l’intervento”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Era il 10 gennaio del 2017 quando Edson Tavares, l’ex fidanzato di, sfregiò con l’acido l’ex concorrente di Miss Italia e istruttrice di delfini. L’uomo agì perché non accettava la fine della loro relazione: è stato condannato dalla Corte di appello di Bologna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni. Per i giudici, il suo gesto “appare plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola ‘possedere’ egli stesso”. Ora però, per la giovane bellissimatutto sta tornando a posto: “E’tutto bene. Grazie per tutto l’affetto chesempre mi dimostrate”. E’ stato il commento cheha affidato ad Instagraml’intervento a cui è stata sottoposta oggi, un’operazione chelei stessa ha ...

