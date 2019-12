Cristiana Capotondi su Ognuno è perfetto ammette | “Si fa fatica…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 17 dicembre 2019)anticipazioni,a Unomattina: “Si fa fatica ad accettare le persone diverse…” Andrà in onda oggi, martedì 17 dicembre 2019, in prima serata su Rai1 la seconda puntata della fiction, con, Edoardo Leo e Nicole Grimaudo. E proprio la prima è stata ospite di Roberto Poletti e Barbara Capponi nella puntata di Unomattina di oggi, per parlare della serie tv che ha debuttato ieri. Si fa fatica ad accettare… anzi “accettare” è già una parola brutta: si fa fatica a far entrare nella propria vita persone considerate “diverse” ha dichiaratoa Unomattina, che ininterpreta Miriam. Anticipazionia Unomattina: “Bellissima esperienza” Per rispondere alla domanda di Roberto Poletti, che le ha ...

Roby_Casty : RT @tinapica88: Quando credete di portarvi bene la vostra età, pensate che esiste Cristiana Capotondi. 40 anni e sembra sempre aver appena… - alessiacasadei2 : RT @sandrinaadmni: Cristiana Capotondi è una delle mie attrici preferite da sempre. Innanzitutto è bravissima, poi adoro la sua semplicità… - MrDeejayAndrew : RT @tinapica88: Quando credete di portarvi bene la vostra età, pensate che esiste Cristiana Capotondi. 40 anni e sembra sempre aver appena… -