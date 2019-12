Cassina de’ Pecchi | scooter investe due donne mentre attraversano | grave una 66enne

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Duesono state investite da unolunedì pomeriggio ade', in provincia di Milano. Una delle due travolta dal mezzo guidato da un uomo di 70 anni è finita in ospedale al San Raffaele in codice rosso a causa delle ferite riportate nell'impatto, l'altra è invece stata trasportata al San Gerardo di Monza.

morettino89 : Le esequie a Cassina de' Pecchi, nel Milanese. Un minuto di raccoglimento sui mezzi dell’Atm - tattoofilter : By Owen Paulls, done at Diamond Tattoo Cassina de’ Pecchi, Cassina de’ Pecchi. -