Bambina rapita | estranea va via col passeggino poi la svolta

Leggi la notizia su viagginews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Durante lo shopping per le festività natalizie avviene un drammatico episodio con unain pochi secondi. Tutto finisce nei video della sicurezza.all’interno di un negozio durante gli acquisti per Natale. È quanto accaduto in un punto vendita a Roquetas de Mar, nei pressi di Almeria in Spagna, molto affollato nel … L'articolova via colpoi laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

notizieit : Bambina rapita dopo un aborto: dice al marito che è la loro figlia - Maurizio754 : RT @semprekimara: La mia bambina SHARON ... leone rapita dalle luci dell'albero di Natale per lei e magia... -